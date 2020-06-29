雲林斗六三好國際酒店配合振興三倍券推出入住送吃超便宜專案，酒店內游泳池也開放。（三好國際酒店提供）

雲林斗六三好國際酒店配合振興三倍券推出入住送吃超便宜專案，主廚推出超豐富的特色料理。（三好國際酒店提供）

雲林斗六市三好國際酒店配合振興三倍券，推出入住送餐飲好康專案，麵包雞套餐市價3883元，特價3000元，讓大家好食、好宿，負擔好輕鬆。7月1日起入住送餐飲抵用券500元，平日經典雙人房市價7800元，優惠特價2980元，搭配自由行住宿優惠，等同只要1980元即可入住，飯店還送500元館內用餐、伴手禮抵用金，食、宿很省大。

該酒店主廚特色料理麵包雞、港點，推出5菜1湯與蛋糕、飲料的麵包雞套餐5人份，配合振興三倍券發放，7月15日起，麵包雞套餐售價3883元，特價3000元，意者請提早3天預訂 。

此外，至藍朵茶餐廳消費刷卡、振興券三倍券結帳，付1000元抵1200元消費，付2000元抵2400元，消費越多抵越多。

房客可選擇紙本振興三倍券，或數位振興三倍券如記名行動支付、記名信用卡或電子票證等，都能享有專案優惠。

(中時 )