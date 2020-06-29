雲林斗六市三好國際酒店配合振興三倍券，推出入住送餐飲好康專案，麵包雞套餐市價3883元，特價3000元，讓大家好食、好宿，負擔好輕鬆。7月1日起入住送餐飲抵用券500元，平日經典雙人房市價7800元，優惠特價2980元，搭配自由行住宿優惠，等同只要1980元即可入住，飯店還送500元館內用餐、伴手禮抵用金，食、宿很省大。
該酒店主廚特色料理麵包雞、港點，推出5菜1湯與蛋糕、飲料的麵包雞套餐5人份，配合振興三倍券發放，7月15日起，麵包雞套餐售價3883元，特價3000元，意者請提早3天預訂 。
此外，至藍朵茶餐廳消費刷卡、振興券三倍券結帳，付1000元抵1200元消費，付2000元抵2400元，消費越多抵越多。
房客可選擇紙本振興三倍券，或數位振興三倍券如記名行動支付、記名信用卡或電子票證等，都能享有專案優惠。
(中時 )
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