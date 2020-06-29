桃園市加碼振興方案推出限量1萬份、每份500元「電子旅遊券」，開跑以來已衝破15萬人登記，桃園市長鄭文燦從善如流，29日宣布加碼3萬份，總計4萬份電子旅遊券，將於30日晚間親自主持抽獎直播，幸運星7月1日前收到手機簡訊後，即可持電子旅遊券QRcode，前往逾300間桃園合作店家消費。

觀光旅遊局長楊勝評表示，500元桃園版電子旅遊券，共有100元QRcode5份，視同現金不找零，活動推出後迴響熱烈，自6月22日開放民眾登記，迄今已累積近15萬名市民登記申領，顯見在地觀光振興、促進桃園經濟獲得大眾肯定。

楊勝評坦言，活動過程中不分藍綠議員反映民意，都希望擴大辦理，市長鄭文燦考量活動效益，原規畫限量1萬份的500元電子旅遊券，在活動登記的最後一天，宣布特別再加碼3萬份，總計4萬份桃園人限定的電子旅遊券，將於6月30日晚間7點30分，由市長親自直播抽獎，系統也會立即發送電子旅遊券簡訊，獲獎者在7月1日前收到手機簡訊後，依指示步驟取得電子旅遊券QRcode，即可前往桃園合作店家消費。

楊勝評說，500元電子旅遊券可使用合作店家為觀光遊樂業、旅宿業(含餐飲)、商圈及觀光工廠等店家，目前招募店家約300家，將持續招募至9月30日活動結束，預估至少有500家店家加入，許多業者也祭出500元「全餐」優惠，意即一次使用500元可享受超值好康，像是桃園喜來登酒店500元旅遊券可享5人以下用餐75折，南方莊園渡假飯店500元可享用價值1188元的戶外BBQ自助餐，郭元益糕餅博物館500元可享用價值960元幸福摩天輪手作體驗和一起吃飽點HOK日嚐食光。

呼籲持有桃園市民卡者，把握最後機會，在29日18點前上活動官網( http：／／tourcash.tycg.gov.tw／ )登記。

(中時 )