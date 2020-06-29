吳慷仁、夏于喬、五月天石頭、鄭有傑擔任頒獎人。（台北電影節提供）

林柏宏、謝欣穎、紀培慧、阿Ken擔任頒獎人。（台北電影節提供）

陳庭妮、劉冠廷、李亦捷。（台北電影節提供）

2020台北電影獎頒獎典禮29日公布首波頒獎人，包括台北電影節主席李屏賓、影展大使陳庭妮，以及林依晨、張鈞甯、吳慷仁、李亦捷、劉冠廷、柯震東、謝欣穎、林柏宏、林暐恆（阿Ken）、紀培慧、五月天石頭（石錦航）、夏于喬和導演鄭有傑等都將上台頒獎，熠熠星光齊聚一堂，絕對不能錯過這一年一度的電影盛事。

台北電影節主席李屏賓，將與曾以《情非得已之生存之道》榮獲台北電影獎影后殊榮的張鈞甯一同頒發最佳劇情長片；而在《明天記得愛上我》中表現亮眼的五月天石頭和夏于喬，也在睽違多年後再度合體，頒發最佳聲音設計獎與最佳配樂獎。

本屆複選評審、以《白蟻－慾望謎網》勇奪台北電影獎影帝的吳慷仁，則將與去年以《野雀之詩》封后的李亦捷一同揭曉今年的新科影帝；今年的影展大使陳庭妮，除了拍攝形象廣告、向影迷推薦影展好片之外，也將擔任頒獎人，與在開幕片《無聲》中展現精湛演技的劉冠廷合頒最佳編劇獎。

此外，多組大銀幕情侶亦將現身典禮舞台，從戲裡走到戲外，火花依然熱烈。柯震東主演的《那些年，我們一起追的女孩》、《南方小羊牧場》和《再見瓦城》皆曾在台北電影節獲獎，他將和去年的影展大使林依晨共同揭曉最佳女配角獎得主，兩人主演的《打噴嚏》獲邀擔任今年台北電影節神秘場，這次在頒獎典禮上的表現同樣令人期待。

以《消失打看》、《命運化妝師》兩片獲得台北電影獎影后的謝欣穎，和金馬獎最佳男配角林柏宏共同主演的《怪胎》未演先轟動，電影正式上映前，兩人將先行合體，共同揭曉最佳攝影獎得主；首次執導長片《練愛iNG》就有不俗成績的林暐恆（阿Ken），將和片中與他共譜戀曲的紀培慧一同揭曉最佳動畫片和最佳視覺效果獎得主。

曾以《一年之初》獲得台北電影獎百萬首獎，今年推出新片《親愛的房客》在台北電影節世界首映的鄭有傑導演，將擔任本屆「楊士琪電影卓越貢獻獎」頒獎人，榮耀資深電影放映師江泰暾。台北電影獎頒獎典禮於7月11日晚間7點於台北市中山堂舉行，由TVBS歡樂台現場實況轉播。

頒獎典禮將開放中山堂二樓部分座位，歡迎影迷朋友親臨現場為入圍、得獎者喝采，凡購買今年台北電影獎入圍電影場次票券2張，即可於7月6、7日至台北市中山堂正門入口的影展服務台兌換1張典禮入場券，數量有限，換完為止。

(中時 )