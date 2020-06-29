「揭發不義之舉」本天經地義，然扯上人際關係跟感情，就變得很難權衡，如果撞見好友的交往對象劈腿，你覺得要裝沒看到還是說出來？名嘴呂文婉近日在節目上分享親身經歷，她以為對閨蜜好，選擇說出實情，然後後果超展開，下場之慘讓她萬萬想不到，奉勸觀眾以後遇到這種事情，真的得多想一想。

呂文婉近日作客《超級辯辯辯》節目，聊到曾做過「劈腿吹哨者」，覺得閨蜜遭到另一半背叛時，告知實情是保護她的正解，然如今她卻不這麼想，呂文婉透露某次逛商場，看到一對賞心悅目的情侶在購物，女生是標準的美人，身旁男伴又高又帥，還暖心摟著正妹陪挑女性衛生用品，是相當有記憶點的一對。

然呂文婉越看這帥哥越不對，仔細端詳他越趨熟悉的側臉，驚覺「天哪！那不是我最要好閨密的男友嗎？」，呂文婉瞬間正義感噴發，馬上將事情過程都告知了閨蜜，結果換來的是好友不再出現，事後得知，閨蜜去質問了對方，男生竟反過來控訴呂文婉「由愛生恨」，才會刻意製造錯誤訊息，而女方全盤相信。

呂文婉感嘆沒想到保護朋友的正義之舉，竟成為斬斷友情的利刃，現場來賓也深感同情，表示這種事情遠比表面複雜且難捉摸，有時候挺身告知實情，朋友不一定相信，而即便閨蜜確認了男友偷吃，但她選擇原諒回收，那正義的一方反倒不知所措，「裡外不是人，彼此一定會心生芥蒂」。

(中時電子報)