任職科技公司的郭姓男子計畫替林姓妻子慶生，林女卻3天不回家，郭男一怒之下查看林女手機，赫見林女和小王有許多親密出遊照，氣得提告求償。台北地院考量郭男資產近2千萬元，林女資產約87萬元，小王資產僅1千多元，判林女、小王應連帶賠償4萬元，可上訴。

郭男主張，他與林女2010年間結婚，婚後育有2名子女，林女去年7月到電信公司擔任業務，經常藉故與朋友聚餐，或外出找朋友徹夜未歸，更於10月提出離婚請求。他統計，林女4個月內半夜出門或在外過夜共18次。

郭男說，他與2名子女原安排替林女慶生，但林女徹夜未歸，讓子女苦苦等了3天，他忍無可忍查看林女手機，赫見林女與黃姓小王有大量親密照，顯有通姦情事，嚴重侵害他的配偶權，故請求林女、黃男連帶賠償80萬元。

林女抗辯，他沒有婚外情，黃男是國中認識的朋友，去年經臉書牽線才又開始聯繫，黃男也在另間電信公司上班，因業務問題較常聯繫，有吃過幾次飯，順便請教專業常識及市場趨勢。

林女說，她與郭男婚姻不和，是因婆媳及夫妻相處問題，慶生事件是郭男稱要加班黃牛，讓她心情極為惡劣，剛好黃男的女兒和她同天生日，才邀請她一同慶生、到錢櫃夜唱，並開車載她到宜蘭散心。

黃男則與林女同一套說詞，並稱郭男、林女已於今年5月協議離婚，基於公平原則，請求權即不應存在。

法官認為，郭男及林女僅就婚姻關係及子女權利義務行使部分調解成立，侵害配偶權部分尚未和解，郭男當然有權求償；從照片中，林女、黃男牽手相依、接吻擁抱、深夜出遊及外出旅遊等，已逾越社會通念所能容忍範圍。

郭男所提證據，雖不足以證明林女、黃男有通姦行為，但確實已達破壞婚姻程度，法官衡量雙方資力，郭男任職科技公司，月薪11萬元，資產約1850萬元，林女資產約87萬元，月薪3萬元，黃男資產1千多元，月收入4萬元，最後判林女、黃男連帶賠償4萬元。

(中時 )