台中市第六警分局偵查隊副隊長謝志遠表示，台灣大道24日發生對空鳴槍案，25日就查獲2名犯嫌到案，正持續偵辦追緝共犯中。（盧金足攝）

台中市議員陳世凱等人29日質詢指出，台灣大道24日凌晨4點左右，民眾聽到近20聲疑似連續掃射聲響，憂心重陷「慶記」之都汙名；對空鳴槍100公尺路程中，剛好有一家知名酒店

，是否為挑釁示威？警察局第六分局表示，已查獲犯嫌2人到案，持續偵辦追緝共犯，調查犯嫌為酒後對空鳴槍，與該酒店無關。

何安派出所員警24日4時許，獲報在西屯區台灣大道馬路上疑似有人對空鳴槍，隨即離去，警方表示，已掌握涉案犯嫌身分，並已查獲犯嫌2人到案，正持續偵辦追緝共犯中。

台中市第六警分局偵查隊副隊長謝志遠表示，獲報台灣大道有人對空鳴槍後，立即組成專案小組並報請台中地檢署偵辦，25日就查獲兩名犯嫌到案，到於犯嫌開槍動機，目前還在調查中。

由於對空鳴槍路段，是從何厝街到文心路的台灣大道路段，距離100公尺的道路中，剛好有家台中市知名酒店，引發矚目。

謝志遠指出，犯嫌開車從台灣大道往郊區方向行駛，途中在何厝街與文心路之間對空鳴槍，目前警方查獲的彈殼，應該是由短槍所擊發，現場無人員受傷及財損。

警方強調，該案已掌握犯嫌身分持續偵辦，且案發當下已立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，因偵查不公開及為利後續追查涉案共犯，將俟全部犯嫌到案後，報經檢察官同意再對外說明相關案情及偵辦經過

警察局說，市長盧秀燕對治安一向極為重視，絕不容許不法行為挑戰公權力，統計今年1月至6月28日止，台中市槍擊案發生數為六都最低，且較去年同期減少，治安已顯著改善

，早年所謂「慶記之都」實已不復見，也不符現況。

市府表示，警政署在今年2月3日開始18日辦理去年下半年之全國治安滿意度民調，台中市在居住社區的相關調查中，有多項均獲六都第一、二名，其中在「居住社區之治安滿意度」高達9成5，為六都最佳。

若問及整體治安印象，因民眾受過去長期的刻板印象影響，成績仍然不理想。針對這項背離現象，警察局將持續策進，也藉各項活動多做宣導，希望民眾更了解台中市治安的努力與成效。

(中時 )