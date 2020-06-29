身為超級籃球聯賽(SBL)僅存的「17朝元老」，台銀前鋒「阿詳」陳順詳終於還是必須離開他最愛的籃球舞台！台銀總教練陳國維29日證實，陳順詳已經正式退休，今後將專心擔任台銀行員角色，台銀也決定讓他的6號球衣宣告退役。

陳國維在開完會後表示，「陳順詳這幾年因傷勢影響，前前後後也動了幾次手術，傷勢確實影響到了他場上表現，行方也不忍心看他再為傷勢所苦，所以選擇讓順詳退役，行方這邊相當肯定順詳這些年在球場上的表現及對台銀的付出。」

「目前陳順詳為台灣銀行的正式行員，讓他退役後仍有穩定的工作。球隊也決定將他的6號球衣背號正式退役，藉以感謝他對台銀及籃球隊的貢獻，因為在非賽季期間，後續本隊開始出賽時，也考慮會為順詳辦一個從球場引退的儀式。」

從SBL第1季效力九太科技開始，陳順詳每個球季都未缺席過，更從第3季加盟台銀後，一口氣待了15個球季，他曾獲選第8與第12季年度第一隊，也是第12季年度MVP，國手生涯打過香港東亞運、廣州亞運及長沙亞錦賽等賽事。

就算已經35歲，近年飽受傷勢所苦的陳順詳，在上季結束時仍表達續拚立場，畢竟只要再戰1年，他就可以繼續保持SBL唯一的「全勤元老」頭銜，更何況以他身為台銀看板球星的地位，替他舉辦「退役賽」，才宣告退役也不為過。

其實最捨不得陳順詳退役的人，還是整個台銀教練團，在上季結束後，持續跟台銀高層溝通阿詳去留問題，如今隨著阿詳的確定退休，陳國維說：「我會努力爭取阿詳的後續福利，且讓他的球衣跟阿富(簡明富)的球衣一起高掛在練習場。」

(中時 )