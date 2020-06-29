記者出身的名嘴楊皓如，不只以高顏值擁「美女記者」的稱號，談話風格辛辣、有話直說的她，也是許多綜藝節目的熟面孔，楊皓如近日就登上節目討論，另一半是否該給家庭主婦/夫薪水來做辯論，當楊皓如不滿大男人主義的觀點時，她也氣得直接開轟。

楊皓如和老公Michael登上節目《超級辯辯辯》，討論另一半是否該給家庭主婦/夫薪水來做辯論，楊皓如和老公恰好是一反方一正方，正方則提出，若另一半沒工作也沒做家務，為何還要拿錢撫養。

楊皓如聽完當場激動回應，直指想法很大男人「你回家都不用掃地、拖地，你就有熱飯可以吃嗎？還是我把米飯插一個筷子，你就可以吃了？」她強調不能有大男人主義，並非賺錢的就是老大。

楊皓如指出：「我在家裡是用我的勞力、付出把這個家顧好、把小孩帶好，所以不是你扶養我，你回來是靠我吃飯的，知不知道？」楊皓如批評正方想法完全是「男尊女卑」，還虧對方「大男人到極限」，楊皓如連環狂轟逗樂全場，連老公也自嘆不如。

【精華版】男人賺錢就是老大？楊皓如氣炸連環飆

(中時電子報)