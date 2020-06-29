端午過後，夏季高氣溫進入高峰，已連續動輒出現攝氏36度以上之酷熱天氣，為防範勞工於戶外高氣溫環境作業時可能引起之熱疾病，臺北市政府勞動局局長陳信瑜今（29）日率隊親赴本市中正區營造工地，實施「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」。提醒雇主應視天候狀況採取必要之熱疾病預防措施，及關心現場勞工之健康情形。

現場量測發現上午10時47分工作場所最高熱指數值為58.0（溫度攝氏 40度，相對濕度 42.8％），屬熱危害風險第四級，應採取降低作業場所之溫度、提供陰涼之休息場所、提供適當之飲料或食鹽水、調整作業時間、增加作業場所巡視之頻率、實施健康管理及適當安排工作、採取勞工熱適應相關措施、留意勞工作業前及作業中之健康狀況、實施勞工熱疾病預防相關教育宣導、建立緊急醫療、通報及應變處理機制等危害預防措施，現場檢查發現事業單位未依規定提供適當之飲料或食鹽水，已依規定通知限期改善。

臺北市勞動檢查處已於今（109）年6月1日起啟動戶外作業高風險族群營造業、食品外送、道路舉牌、招牌吊掛、園藝、道路作業等工作者實施勞動檢查，至6月28日止，已實施717場次勞動檢查，並於接獲本府環保局通報「高溫資訊」為橙色、紅色燈號時，群發簡訊5次（共1萬3,586則）給本市轄內各工地主任，提醒留意勞工健康狀況等熱疾病預防措施。

臺北市政府勞動局陳信瑜局長呼籲，時值盛夏、天氣酷熱，勞工於高氣溫、高濕度戶外環境進行作業，體力耗費急劇、心情亦容易浮躁，除熱危害外，發生感電、墜落等職業災害機率也增加。請雇主務必重視並落實熱危害及其他職業災害預防措施，以保障勞工健康，期能有安全舒適的工作環境，避免職業災害發生。

(工商 )