在雲林斗六緻麗伯爵酒店用餐，可欣賞市區好風景。（緻麗伯爵酒店提供）

雲林斗六緻麗伯爵酒店搶振興商機，推出食宿優惠，還送酒吧飲品等。（緻麗伯爵酒店提供）

雲林緻麗伯爵酒店推出住宿、餐飲振興加碼送優惠，只要透過電子票證、行動支付、信用卡或是紙本券，都可獲得專屬優惠，該酒店位處斗六市區，用餐或住宿都能居高臨下欣賞好景色。

使用振興三倍券客房平日打59折、假日69折，還可與振興抵用券合併使用，消費滿2000元送500元折價禮券、滿4000元送1000元折價禮券…、滿1萬元以上贈4000元的雙人住宿券，以及13樓K-Bar消費抵用券每人150元。

使用振興抵用券補助每房1000元，可享雙人房平日2000元、4人房3000元販售，假日加價每房500元，可與振興抵用券合併使用，每房額外加贈主廚自製價值600元的雙醬禮盒乙盒，及13樓K-Bar自製黑糖珍珠鮮奶1杯。

使用振興三倍券訂購桌菜滿5000元，贈送500元餐飲折價禮券、滿10000元送1000元餐飲折價禮券…，每桌加碼再贈紅酒乙瓶。

(中時 )