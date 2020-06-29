韓職自5月5日開幕後，預計跟隨中職腳步，最快本周能開放觀眾入場，KBO秘書長柳大桓表示，「還沒有建立具體方案，但希望最快在週五迎接球迷進場。」韓職希望先開放30%座位，並在接下來幾周內逐漸增加到50%。

根據《韓聯社》報導，韓職聯盟與各球團都有信心在球場內確保觀眾安全，SK飛龍、LG雙子、NC恐龍等隊都表示準備好迎接球迷，例如線上實名制購票、排隊入場時保持距離、在球場內梅花座散開等。目前韓職僅讓球迷採信用卡購票，以便追蹤入場球迷資料。

韓職自5月開幕至今都採「無觀眾比賽」，觀眾席只有扇子、玩偶和人形看板。

全球今年最早開放觀眾的是中職，自4月11日開打，5月8日起開放觀眾，目前球迷進場若在位置上就不用戴口罩，上周六中信兄弟主場適逢端午連假、主題日，吸引9138人進場寫下本季新高。韓職則跟在中職腳步後面，日職預計7月10日開放觀眾，大聯盟則連開打都還沒。

韓職採無觀眾比賽，觀眾席僅有人形看板。（美聯社資料照）

(中時 )