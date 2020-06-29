中山堂進行修繕，整建經費總計9030萬元，完成整修已重新啟用。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中山堂歷經8個月閉館修繕完成，舞台懸吊設備全面更換為電腦化系統。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市中山堂歷經8個月閉館修繕完成啟用，台中市文化局29日表示，整建經費總計9030萬元，大幅提升觀眾使用的舒適性及安全性，在後疫情時代更是重啟藝文生活的重要指標。下半年已排定果陀劇場《步步驚笑》、2020李國修紀念作品《莎姆雷特》等經典戲劇，邀請民眾在後疫情階段，以藝文展演舒展身心。

文化局指出，中山堂在28日重新開館，並推出「風華三十‧藝啟中山」戶外演出及「浪漫再現」公益音樂會，與市民正式見面，宣告全新升級。第一場演出與國立台灣交響樂團合作推出「浪漫再現」公益音樂會，邀請新冠肺炎期間抗疫的醫護人員、警消人員及各區公所第一線服務人員到場欣賞，向防疫英雄致敬，深具意義。

文化局指出，此次是中山堂自1989年開館以來，30年來最大規模修繕後的重新啟用，提升觀眾使用的舒適性及安全性規劃，並打造符合使用者需求的相關設備。例如，廁間環境和男女比例、館外針對人行道平整進行改善等。

值得一提的是，在舞台懸吊設備方面全面更換為電腦化系統，更著重後台空間改造、周邊環境改善，並汰換館內老舊線路，讓整建後的中山堂躍升為國內一流的綜合型演藝廳。

文化局表示，中山堂重新開館，象徵的是台中市藝文新里程的正式啟動，在後疫情時代更是重啟藝文生活的重要指標。目前已排定精彩重頭戲劇藝術節目，包括有果陀劇場《步步驚笑》、2020李國修紀念作品《莎姆雷特》等，都即將於下半年與民眾見面。

(中時 )