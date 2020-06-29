對於競選團隊沒有新北巿長侯友宜，國民黨巿長參選人李眉蓁29日說，侯友宜是她非常尊敬的市長，但這次是高雄巿長選舉，所以第一優先當然是以高雄在地、年輕形象為主，不過未來仍希望對方來幫忙站台。
至於侯友宜因此在議會備詢時遭議員說是「細漢仔」，侯友宜自己也回說自己是「細漢仔」，李眉蓁不好意思地說，「嘸啦，巿長您嘸是啦。我才是細漢仔」。
回應因為失言，被民進黨說是草包2.0，李眉蓁表示，現在只要是民進黨不喜歡的就是草包，但是她會展現專業給大家看。她強調，自己已經是3屆的議員，其實議會的運作、市府的運作，她都非常了解。至於被說是「實習生」，李眉蓁反問，那今年剛當上議員的，是不是也是實習生？
對於臉書上說，陳菊執政時是7分培養派系，而被質疑父親李榮宗擔任果菜巿場總經理，是不是也是派系？李眉蓁說，果菜巿場農會是占51％、巿府是占49％，父親是農會代表，當然不是派系。
(中時 )
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