2人1犬騎車墜入淡水水溝驚慌報案（警方提供／戴上容新北傳真）

淡水女大生和友人及愛犬到忠寮里演戲埔腳附近散步，因對山區的路況不熟，加上逆光異常刺眼，連人帶車摔落產業道路旁的灌溉溝渠內，頭部受撞擊後，急電警表示「跌落3公尺深的大排水溝內」，誇大的報案內容讓大批的警消趕來救援，警方表示，所幸2人1犬無事，虛驚一場。

淡水警分局水源派出所18日下午接獲報案，警方表示女子報案稱騎機車跌落約3公尺深的大排水溝內，警消人員迅速前往車禍地點協助脫困，到場後發現機車僅跌落不到1公尺深的農田灌溉溝渠內，2名女性傷者也早已自行脫困待援，讓在場的大批警消啼笑皆非，所幸傷者傷勢輕微、意識清醒，現場的警消們直呼沒事就好。

水源派出所副所長藍富順表示，車禍地點偏遠，等待救護車過程，他不斷安撫2名傷者的情緒，幫陳女的頭部和起女的膝蓋止血，2部消防車、2部救護車和1部勘災車抵達現場，將近20名的消防隊員看見車禍現場與女子報案的危急內容大相逕庭，眾人皆啼笑皆非，讓警消們鬆了一口氣，不忍苛責女大學生。

陳姓女大生表示，自己騎機車載同學和愛犬前來忠寮里產業道路散步，返程途中，因對山區的路況不熟，加上適逢黃昏時刻的逆光異常刺眼，才會連人帶車摔落溝渠內，因頭部撞擊地面，報案時口誤說出跌落3公尺深的大排水溝內，誇大報案讓大批的警消趕來救援，真的很不好意思。

淡水警分局提醒民眾如要駕車前往陌生地點，應使用衛星導航或事先查明路況，以避免迷路或因尋找道路分心未注意車前狀況而發生事故。

(中時 )