日前美國會參議院審議通過「香港自治法案」和有關涉港決議案，指責陸方推進香港國安立法，威脅對陸方有關人員和實體機構實行制裁。對此，大陸外交部發言人趙立堅29日表示，香港國家安全立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。「無論亂港分裂勢力如何叫囂，無論外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了陸方推進香港國安立法的決心和行動。他們的圖謀必將失敗，有關議案也是廢紙一張。」

大陸政府維護國家主權、貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力幹涉香港事務的決心堅定不移。美方通過所謂制裁阻撓陸方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。美國會參議院不顧陸方嚴正立場，執意審議通過有關涉港消極議案，惡意詆毀香港國安立法，嚴重幹涉香港事務和中國內政，違背國際法和國際關系基本準則，陸方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅表示，香港國安立法旨在維護國家主權、安全、發展利益，保障香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。香港事務是中國內政，任何外國無權幹涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

趙立堅表示，我們敦促美方認清形勢，立即停止以任何方式幹涉香港事物和中國內政，不得審議、推進和實施有關涉港消極議案，更不得以此為由對陸方進行所謂制裁，否則陸方將采取堅決有力的應對和反制措施，一切後果完全由美方承擔。

(中時 )