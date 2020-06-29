基隆市長林右昌今（29）日表示，雄獅旅遊將推出的星夢郵輪「探索夢號」跳島行程，該艘郵輪經過中央流行疫情指揮中心同意下，明（30）日將靠港基隆，船上588名船員之中，將有538位將下船住進防疫旅館，進行為期14天的居家檢疫，為8月起的郵輪行程做好準備。

雄獅旅遊今天宣布推出全球第一艘復航的郵輪行程，由星夢郵輪「探索夢號」自8月起進行5航次的跳島行程，涵蓋澎湖、金門、或馬祖。包含交通部長林佳龍、觀光局長張錫聰、航港局長郭添貴、雄獅集團董事長王文傑都出席。

林佳龍說，郵輪旅遊是交通部2023年跳島旅遊年的推動重點，台灣已經在防疫上打造出台灣品牌，接下來要進展成為觀光大國，有助構成台灣的經濟發展優勢。面對可能是二次世界大戰以來最大的觀光危機，疫情發生才四個月，雄獅、雲頂集團就做好應變、推出郵輪行程，很積極地找「出路」，而且正好解決近期國旅的「交通壅塞」以及住宿問題，郵輪開到離島，旅客下船消費、也不會塞車。

林佳龍也透露，雄獅推出的郵輪跳島遊8月開航，他也已當面邀請衛福部長陳時中，希望他屆時也能一起參與開航。

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