別人能，為何台灣不能。街口金融科技執行長胡亦嘉29日在金管會主委黃天牧的第二場金融科技請益會議上直言，金管會解釋法規應更符合業者發展需求，應將電子支付當成金融科技基礎建設，讓消費者使用感受更好，更重要的是台灣要求金融業負責人要有幾年的金融從業經驗，這樣蘋果賈伯斯、阿里巴巴馬雲在台灣也不能作金融機構負責人，建議應有其他的認可標準。

黃天牧則回應，已在6月中要求各局檢討負責人資格條件，增加科技及新創的認可標準。

曾因電子支付連結基金投資及金檢被罰的街口支付，其母公司街口金融科技執行長胡亦嘉在會議中直言三大建議，一電子支付是實名制線上金流移轉的工具，是金融科技的基礎建議，應要更加方便，才能更快推動金融科技，但在金管會不同局處管理下，對電子支付不夠理解，如現行網路投保，網路買基金，對電支卻有很多防備性。

金融現在要發展很多實名驗證機制，可以透過更好的方式去作，胡亦嘉表示，電支是很好的工具，呼籲電支可作實名制金流的移轉工具，在交易資訊的傳遞也可作相同功能，現在要用電支買基金或保險，都要跳轉很多頁面，也可以成立保經公司來解決，但似乎是多此一舉，既然金管會已有很多資安規定，是否可讓電支就依消費者指示更便利地去支付，可讓消費者感受會好很多。

二是在法規方面，胡亦嘉感謝銀行局過去幾年快速推進電支法規，但他建議二點，一是立法過程中，主管機關會想某些情境不會發生，就讓此事不成立，但未來的事誰都無法預料，法規應是要保障充份合法性，不是預測何事會不會發生，應該金融科技上有很大的空間，何事會不會發生，不是去判斷，而是發生時如何去監管。

第二項法規面的建議是法規就是業者的遊戲規則，很多業者都是要遵循，去作創新突破，沒有任何一家是刻意要違法違規，是不是創新的動作，常被主管機關擴大解讀，建議主管機關應更中立、有更好的共識，金檢缺失明明不在法規上規定，卻要求業者改善，甚至可能影響經營長期目標，會讓業者無所適從，胡亦嘉說：「台灣以法立國，法規是最重要的東西，詮釋與解讀合法性，在定義、檢核標準，金管會應多多符合業者需求。」

金管會主委黃天牧（中）主持第二場金融科技發展座談會。圖／彭禎伶

三是金管會對金融機構董總都有資料條件限制，都要任職金融機構很久的資歷，但在金融創新上，國外很多負責人、創辦人，往往沒有這方面的背景，金管會在負責人資格要求上可否對創新上有別的意義、標準，否則如蘋果前執行長賈伯斯、阿里巴巴創辦人馬雲在台灣都不能作金融機構負責人，每一公司董總都是帶公司往前走的指標，也許二、三十年的金融工作經驗可能是更僵化思維也不一定。

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