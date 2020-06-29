新冠肺炎疫情趨緩帶動國旅需求大增，旅遊業者雄獅（2731）在交通部推動下，攜手基隆市府及雲頂遊輪集團，推出星夢遊輪「探索夢號」國內跳島4天行程，成為全球首艘復航的國際郵輪，預計8月2日每周日從基隆港出發行經澎湖、金門或馬祖，共推出5航次。

星夢郵輪為防範疫情，制定「八重防控保障」做為健康安全社區延伸，管控旅客總量以「探索夢號」可載客量3630人的一半為上限。法人預估，雄獅推動國際郵輪國內跳島遊，估可貢獻營收4000萬元，對邊境管制尚未解除的寒冬期營運不無小補。

由於邊境管制尚未解除，隨著交通部7月1日起推動安心旅遊、伴隨暑假旺季到來，使台灣國旅市場湧現熱潮。雄獅觀察，在熱門旅遊目的地前6名排行中，澎湖、金門和馬祖名列其中，集團品牌策略總經理游國珍指出，目前7～8月各離島總訂單量約年增達2倍。

對此，雄獅攜手星夢遊輪「探索夢號」，推出4天3夜的獨家國內跳島郵輪行程，除可解決旺季機位、住宿一位難求問題，並可在國際郵輪上欣賞澎湖海上花火節及漫威無人機表演，同時透過多元娛樂設施、高品質餐飲服務，滿足「類出國」異國風度假需求。

游國珍強調，「探索夢號」為確保旅客的健康安全，開航前落實嚴格的衛教管理及消毒程序，並依照衛福部中央流行疫情指揮中心指導程序，進行一連串的防疫衛教作業，期盼透過國內跳島旅遊，讓國人重新體驗台灣離島之美。

星夢郵輪業務副總裁劉曉寧表示，「探索夢號」制定登船離船、客房區域、公共區域、食品衛生、活動演出、新風系統、醫療設施、船員防護等「八重防控保障」核心防控，確保旅客和船員安全健康。未來也將進行碼頭服務、採購、補給和維修等，活絡郵輪旅遊產業鏈。

星夢郵輪的八重防控保障措施，包括船員於防疫旅館進行居家檢疫14日後進行新冠肺炎PCR核酸檢驗、回船後再進行7日自主健康管理、全船經專業廠商進行消毒清潔、提升衛教及防疫等級、主管機關與公衛專家及學者登船檢核等措施。

此外，星夢郵輪管控旅客總量，以「探索夢號」可載客量3630人的半數為上限，所有艙房及船內空間均具備100％新鮮室外空氣循環系統，對外換氣、船內空氣不回流、不交叉。餐飲部分暫停自助取餐、採分時分區用餐，上下船以紅外線量測旅客體溫。

(時報資訊)