周一日股大跌，追隨上周五美股的重挫走勢，因美國數個州的新冠肺炎新增確診連日激增，並重啟部分商業限制措施。

《華爾街日報》上周五（26日）有關於中國當局警告美國，跨越「紅線」可能危及首階段貿易協議的報導，亦使投資人信心受挫。

由周期型股票帶頭下挫，周一日經225指數收跌2.30%，為21,995.04點，創下6月15日來收盤新低，亦是自4月7日以來首度跌破位於25日移動均線（22,356點）的主要支撐關卡。

東證一部指數收跌1.78%，為1549.22點，亦創下兩周新低，33大類股全面收黑。高度周期型的鋼鐵股、礦業股與空運股表現最差，分別收跌3.79%、3.15%與2.68%。

受美國同業下挫拖累，銀行股走跌，三菱日聯金融集團與三井住友金融集團分別跌2.3%與2.0%。

日經指數重量級權值股軟銀集團下挫2.8%，該公司預估4～6月季度出售T-Mobile持股的處分收益約為6000億日圓（56億美元），但這個數字並未納入來自於T-Mobile最大股東德國電信所獲得之「贖回權」的衍生債務。

(時報資訊)