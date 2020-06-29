民進黨政府在今年初以817萬票勝選，520展開第二任期後，台灣政壇也逐漸出現變化，據媒體今公布「10大政治領袖排行」最新民調結果顯示，國民黨籍新北市長侯友宜榮獲第一，打趴緊排在後的一群綠營政治明星。

新北市長候友宜。(圖／本報資料照)

據《ETtoday新聞雲》今29日公布最新民調，以「10大政治領袖排行」進行調查，最終結果顯示，侯友宜榮獲第一，副總統賴清德排名第二，衛福部長陳時中則排在第三，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁獲第四，前新北市長朱立倫實力不俗，也排進前五名。

第六名則是桃園市長鄭文燦、第七名為國民黨立委蔣萬安、第八名台北市長柯文哲、第九和第十則是交通部長林佳龍、新境界文教基金會副執行長吳怡農。

此次民調係由《ETtoday新聞雲》民調中心負責統計、調查，調查期間於6月24日至26日進行，以台灣地區年滿20歲成年人為調查範圍及對象，以「手機簡訊」為調查方式，回收有效樣本數為1757份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.34%。

對於民調得第一，侯友宜今受訪與接受總質詢時表示，謝謝大家給他的鼓勵、鞭策，他沒有做得很好，如果做得好，議員就不會有這麼多問題要問他。並強調，他現在是新北市長，最重要工作是把市政工作做好，他還有很多做不到的，還要改善的，做好市政是他最大的心願，其他都不是他要關心的。

(中時電子報)