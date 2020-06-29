娛樂8點半》90年代三級片女星鄭艷麗紅極一時，有「翻版李嘉欣」稱號，現淡出演藝圈的她，昔認台灣富商黃任中當乾爹，但他過世後失去經濟支柱，曾被拍到在速食店打工，近日又因健康亮紅燈，進ICU加護病房，人生起落宛如戲劇精彩。

鄭艷麗當年以清純形象拍廣告出道，之後參加「銀河新星」比賽，獲得女主角組冠軍，加入TVB，當時她僅16歲，而她第一部電視劇就是和梁朝偉合作《俠客行》，可惜沒有闖出知名度，後來90年代正值香港三級片盛行時，她為求突破加入脫星行列，先拍露點寫真集暖身。

鄭艷麗為求突破脫衣，一炮而紅。（圖/翻攝自東網）

之後接拍電影《借種》大膽露點，讓她一炮而紅，但當時有一說，她原本只願露2點，但導演卻硬逼她3點全露，讓她很不堪，更當眾將水潑到導演頭上，但該片卻賣出千萬票房，她也陸續接拍《慈禧秘密生活》、《二奶村之殺夫》等三級片，成為一代性感女神。

鄭艷麗曾接受訪問，認為自己當時年輕、身材又好，所以不後悔做艷星，也不認為這是很嚴重的事情，而她雖然很享受做藝人，但個性過於倔強、直接，常常說話得罪人，可能因此星途載浮載沉，繼而轉到台灣發展。

鄭艷麗認台灣富商黃任中當乾爹。（圖/翻攝自東網）

在台灣認識富商黃任中後，便告別大銀幕，專心做黃任中的乾女兒，享盡榮華富貴，但2004年黃任中過世後，她失去經濟支柱，曾到大陸商演，卻遇客人將啤酒杯拋上台，還要她喝光一大杯威士忌，讓她餘悸猶存。

而後她回到香港，本想做文職，卻因學歷不高，找工作頻頻碰釘子，2014年被拍到在速食店做清潔工、收銀員，事後她坦承自己是被招聘廣告吸引，於是應徵大夜班職位，在家苦等幾天終被錄取，負責掃地、拖地、收銀，雖然時薪約台幣125元，但她表示想做個普通人。

現她於越南經營咖啡店，及在友人安排下，在當地做植物飲品代理，不時在中越兩邊走，自食其力，不過近日卻傳出罹患厭食症，她也在臉書報近況，坦言「不是不喜歡吃東西的厭食症，是體內排斥食物的厭食症」，這讓她一進食會嘔吐，更嚴重到進ICU（加護病房）。

鄭艷麗近日透露罹患厭食症。（圖/翻攝自東網）

她也表示會和大家說這件事，「是如果我萬一不在世上，我的好朋友和粉絲都能明白我的狀況，不是看到報導亂寫一通。」現她仍在醫院休養，不過已逐漸逐漸恢復健康。

從一代性感女星到最後回歸平淡，雖然生活不似過往多采多姿，但靠著自己的努力維持生計，人生也能活出不一樣的精彩。

(中時電子報)