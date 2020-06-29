有「阿里山秘境」之稱的阿里山林業鐵路「眠月線」在1999年的921大地震中被震垮，經修復後，竟又遇到了莫拉克風災再度重創，讓這個秘境消失了好一段時間。不過隨著近年網路的快速傳播，眠月線成了許多網紅網美的打卡秘境，吸引了許多人前往拍照，成了熱門登山路線，不過這也為眠月線帶來災難，有部分山友會在路邊隨地便溺，還形成了一條「屎路」，美景被破壞令人相當無奈。

由於現在網路發達，許多人會跟隨著網紅、網美的腳步前往拍照打卡，被譽為秘境的阿里山林鐵眠月線也越來越多山友造訪，不過卻也留下了破壞環境足跡，秘境充滿了垃圾，甚至還形成了一條「屎路」，令人搖頭。

一名網友在臉書發文表示，阿里山眠月線已變成網美路線，塔山車站周圍都是垃圾，四處都是露營帳篷、塗鴉，車站旁還有一條大便之路，洞穴內也有宿營、焚燒痕跡，跟以往比起來，感觸最深的就是今天這個自然保護區旁沒什麼野生哺乳動物，但卻有滿坑滿谷的人以及其排遺。

（圖／翻攝臉書）

阿里山達人黃源明就曾警示，有許多來眠月線的朋友，事前功課準備不足，沒有考量到眠月線的殘酷現實就直接進來探險，而過多的遊客也帶來了垃圾糞便汙染，破壞了自然景觀生態。

（圖／報系資料照）

黃源明也強調，雖然目前山林已經開放解禁，有許多朋友都想前往眠月線，不過在進入前仍需要申請，且也有載量的限制，出發前也應做好功課，並事先預防許多安全問題。

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(中時電子報)