張理國／台北報導

行政院長蘇貞昌下午出席「兩公約第三次國家報告」發表記者會， 蘇揆表示，這是首次以行政院具名方式提出的國家人權報告，可看出台灣一路以來的努力。政務委員羅秉成在記者會上也說，政院預定在12月10日世界人權日推出首部國家人權行動計畫。

蘇揆在兩公約國家報告第3次國家報告發表會上表示，這是第1次以行政院具名提出的報告，可看出台灣一步步努力，在人權工作上，從過去威權進入到現在，對過去所做所為檢視，也是對現在的期許，蔡政府4年來非常努力，不但法制上立法上種種作為，在工作上具體實踐突破推動，像設立國家人權園區，去年婚姻平權立法完成且正式施行，1年後民調上本來有疑慮的，現在民調上過半支持肯定，國家人權委員會已立法通過，今年8月1日就要在監察院設國家人權委員會。

蘇揆也分享，他個人的體驗是，生長在威權時代，看到政府用政治力量及國家力量限制限制人民的基本權利，從教育及成長過程中，有幸跟許多先進打開台灣民主的大門，今天行政院具名提出國家報告，撰編過程中有許多民間先進幫忙，還有監察院、司法院、立法院、總統府、國安局，一起參與，透過不斷對話檢視質疑來看很多事情，台灣真的政府「敢也願意」讓大家一起檢視而提出報告，提出報告不一定是指政府做到多偉大，而是凸顯政府努力在做什麼，也讓國際上檢視，還有哪些要改進。

法務部表示，政府依聯合國所定的《國際人權條約締約國提交報告的形式和內容準則彙編》,與 2010 年修訂之《公民及政治權利國際公約之締約國根據第四十條提交之條約專要文件準則》,向國際審查委員會提

交我國落實《兩公約》的第3次國家報告,包含共同核心文件、條約

專要文件及對第二次國家報告結論性意見與建議之回應,共計 4 冊。

主要說明 2015年至2019年期間我國落實《兩公約》及改善第二次

國家報告結論性意見與建議所提缺失的作為。

政務委員羅秉成說，政府將會提出「國家人權行動計畫」，這是在7次國際人權專家審查過程中對台灣人權進展的期許之一，其他國家除定期提出國家人權報告外，也會定出人權行動計畫，通常是數年期的計畫，行政院去年底已展開籌畫，將會訂定國家首部人權行動計畫。

他說，計畫內容會綜合各公約裡重要項目，包括國家人權委員會，也是推動的項目之一，如何讓國家人權委員會順利運作，行政部門如何予以支持，也是國家人權行動計畫4年裡要做的項目之一。

此外，羅秉成也說，行動計畫也包括企業的社會責任，商業人權的行動計畫，這需要經濟部跟企業廠商對話，企業的社會責任包括賺的錢要符合人權的相關規範，尤其是對外投資，若在第3國引起人權爭議也不好，政府也不鼓勵，甚至政府要有所規範，所以商業人權行動計畫也會納入首次國家人權行動計畫之一，現在政府期待的進程，是年底或12月10日世界人權日推出國家人權行動計畫。

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(中時 )