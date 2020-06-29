花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧29日表示，目前恒指估值並不昂貴，預期本益比接近過去10年約11.5倍水準。同時中概股回歸香港上市將帶動成交，調高未來日均成交金額預測，由早前的990億元升至1040億元港元，並有望在2022年進一步升至1380億元港元，相當於年複合增長率16％，並預期恒生指數未來12個月仍有上升空間，目標在28226點。

據新浪財經引述黃栢寧說，市場今年以來將港股每股盈利預測下跌18.6％，預期下半年或會繼續下調預測，要留意企業整體復甦會否因而推遲。

而在其他投資標的上，黃栢寧表示，短線對黃金持中性觀點，料金價今年第3季或在每盎司1600美元水準盤整，但中線維持看好，估計金價未來12個月有機會突破每盎司2000美元。

至於油價隨著需求回升及油組減產令供應顯著下降，加上宏觀不明朗因素減少，金融市場的資金流入或進一步提升油價表現。

(旺報 )