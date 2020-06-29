蘋果(Apple)在 2020 年 4 月推出新一代 iPhone SE。C/P值(性價比)超高的它，令不少人趨之若鶩。但是螢幕僅 4.7 吋卻也讓部分消費者詬病，認為螢幕太小、不符合當前主流趨勢。且根據先前分析師預測，蘋果可能正在著手打造螢幕更大的 iPhone SE Plus(暫定名稱)，但是根據最新爆料，新的 iPhone SE 可能跟你想得不太一樣。

在蘋果推出僅 4.7 吋螢幕的新 iPhone SE 之後，不少人都在期待分析師所預測的，也就是螢幕更大，且同樣平價的款式(iPhone SE 2 Plus)。但根據爆料歷史準確度也不差的 Mauri QHD (@MauriQHD)說法，他指出蘋果將會在 2021 年推出 iPhone SE 3，且預計沿用 A13 Bionic 處理器。由於屆時蘋果已然推出 iPhone 12(暫定名稱)系列，且預計搭載 A14 處理器。iPhone SE 3 維持與新 iPhone SE(2020年款式)一樣的處理器，能否吸引足夠的消費者，挑戰仍舊不小。

爆料達人並沒有透露過多關於 iPhone SE 3 的規格預測，但在與網友的互動中，也透露不少線索。他指出，除了處理器之外，針對 iPhone SE 3 他目前不知還有沒有其他的改變。但如果要打賭，他不會認為蘋果會採用螢幕下指紋辨識技術。而他認為蘋果很可能在 iPhone SE 3 中維持與 iPhone 8 一樣的(機身)設計。

iPhone SE3



Apple -strongly- considering A13 again for it 🤔

if* they release it in 2021, which is not set in stone yet

so a 2x1 leak right there 😅



im hearing — Mauri QHD (@MauriQHD) June 27, 2020

me personally?

yeah i would say so — Mauri QHD (@MauriQHD) June 27, 2020

i wouldnt bet on it, same design — Mauri QHD (@MauriQHD) June 28, 2020

蘋果在 2020 年推出的新 iPhone SE，距離當初第一代產品約相隔 4 年。螢幕從 4 吋升級到 4.7 吋，處理器則採用跟 iPhone 11 系列相同的 A13 Bionic，可說是它最大的優勢。維持沿用 Touch ID，讓它成為官網上唯一支援這項技術的 iPhone。

若假設爆料準確，那蘋果在 2021 年推出 iPhone SE 3 的目的，無非也是要提供給消費者一個更平價的選擇。雖然外觀設計上可能落後於主流趨勢，但強調運行性能，再加上蘋果對於 iOS 大多有 4 年左右的支援期，再加上採用 A13 Bionic 或可進一步降低成本等因素，iPhone SE 3 預計仍將是市面上頗具競爭力的機種。

(科技)