今年度潛力培訓的中華白隊名單在29日出爐，總教練仍由外籍教練帕克領軍，遴選現役UBA優秀教練組成教練團，球員則集合UBA各校明星球員及旅外小將，中華白將於暑假期間展開集訓，參加下半年度的各項賽事，預計將會參加Be Heroes經典賽、威廉瓊斯盃、共好盃及10月份與SBL交流賽。

中華白隊陣容如下：總教練帕克，助理教練楊哲宜、陳暉與王志群，體能教練何丞鼎，運動防護員邱柏凱。球員林庭謙(旅外)、譚傑龍(旅外)、吳永盛(旅外)、簡廷兆(健行)、謝亞軒(健行)、陳范柏彥(健行)、林彥廷(政大)、田浩(政大)、張鎮衙(政大)、林正(國體)、陳俊男(國體)、陳又瑋(師大)、唐維傑(旅外)、孫思堯(旅外)、馬建豪(旅外)。

從這份中華白球員名單可以清楚看出，帕克在遴選球員時，似乎刻意避開已經提前加盟ABL，以及報名今年SBL選秀的大專球員，只是目前還須等待帕克決定何時開訓，畢竟到現在為止，今年瓊斯盃與共好盃兩項賽事，都還沒有完全確認是否舉辦，下半年度中華白到底能打多少比賽，當前還屬未知數。

(中時 )