市長盧秀燕說，市府可研擬分階段針對老舊建築試辦文史調查，並與民間業者加強合作，相信對於古蹟或區域再造都有幫助。（陳世宗攝）

中區過往繁華發展的歷史軌跡，包括全安堂、中央書局等，卸妝後重現建築物本身的風貌。市議員江肇國為老舊建築物請命，希市府主動普查中區過往與現在街區比照，縮減審查時程，並提出獎勵方案。中市都發局強調，期透過重整與修繕，活化老舊建築物使用機能，帶動中區復甦。

江肇國說，近日市府路上的美華泰看板拆除後，發現原來這棟建築是以往的華南銀行，建築風格保有以往的日治建築風格，也是中區過往繁華發展的歷史軌跡；隨著都市發展舊城區逐漸沒落，面臨環境窳陋、街區衰頹老舊的命運，為求新求變、配合商業發展，把許多具有歷史風貌的建築給封閉在招牌、廣告下，甚至遭受拆除。

江肇國指出，查閱「台中市中區老舊街區活化整修補助計畫」執行情形，108年送申請報核有10案，但卻到今年都還在審查，未來會不會通過補助還不知道；109年的還要到7月中才公告受理，這樣的申請審查程序繁雜、時程過久都會影響屋主願意配合保留歷史建築的意願。

江肇國表示，盧市長當年競選時也提出成立「台中市特色街道自治條例」，但上任至今仍未看到送來議會審查。反觀高雄去年就通過「高雄市歷史老屋保存再發展自治條例」，台南於2012年也制定「台南市歷史街區振興自治條例」，目的都是希望保存我們這些過往所留下的歷史建築。

江肇國強調，市長對於舊城區的改造要更加積極，市府也要盡快擬定對策方案，讓這些具有歷史意義跟價值的建築得以保留，重現台中舊城特色。

市長盧秀燕說，以中區而言，市府可研擬分階段針對老舊建築試辦文史調查，並與民間業者加強合作，相信對於古蹟或區域再造都有幫助。

都發局長黃文彬指出，配合台中大車站計畫，市府活化台中火車站周邊老舊街區，改善中區老舊街屋外部景觀，訂定「台中市老舊街區活化整修補助計畫」，都發基金項下107、108、109年度各編列預算1000萬元，107年有銀都西服等7案事業計畫已核定可進行施工，共補助金額約633萬元。

都發局表示，108年共有10案事業計畫報核，期望透過重整與修繕，活化老舊建築物使用機能，帶來人潮並增進觀光、經濟活動，帶動中區復甦。

(中時 )