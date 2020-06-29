縣長徐榛蔚致詞感謝體育署給予縣府團隊的專業指導，籌備目的要提供選手最優質的賽事體驗，享受在花蓮比賽的過程。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉祥物「紅面鴨」擔任2020全民運動會吉祥物。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

體育署全民運動組長呂忠仁相信縣府團隊能讓全民運展現新風貌。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

全民運動會活動主視覺色彩繽紛，融入多項運動賽事圖騰，以「精彩全民運、幸福花蓮城」為賽事標語。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

此次LOGO主體以彩帶繪成「花」字，代表花蓮的多元族群，彩帶拋向天空更象徵運動的勝利。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

109年度全民運動會將在10月17日在花蓮登場，「全民運動會籌備處」今上午成立，由縣長徐榛蔚與地方各界共同揭牌，並公佈花蓮吉祥物「紅面鴨」擔任大會吉祥物。為期6天的賽事，花蓮縣政府預估將吸引超過15000人前來共襄盛舉。

全民運籌備處今揭牌，花縣府主要規劃行政部、競賽部、活動部、後勤部、行銷部、展覽部等6大部，以「精彩全民運、幸福花蓮城」為賽事標語。活動主視覺色彩繽紛，融入多項運動賽事圖騰，LOGO主體以彩帶繪成「花」字，展現運動賽事活力的氣氛，代表花蓮的多元族群，拋向天空更象徵運動的勝利。

縣長徐榛蔚致詞時說，縣府從前年向體育署爭取全民運的承辦，感謝體育署給予縣府團隊的專業指導，讓所有硬體設施、設備符合全國賽事的標準。籌備目的是要提供選手最優質的賽事體驗，讓喜愛運動的朋友，能享受在花蓮比賽的過程。另外，全民運部分場館預計在8月底會整備完畢。

體育署全民運動組長呂忠仁提到，全國全中運、全大運、全國運、身心障礙運動會、原住民族運動會以及全民運，兩年舉辦一次，是國內非奧亞運最高的運動賽事，國內選手高度重視。盼能藉花蓮承辦全民運，發掘到更多優秀選手，代表國家參加國際賽會，並相信縣府團隊能讓全民運展現新風貌。

全民運賽事從10月17日至22日，比賽項目包括第一類13種，與涵蓋傳統體育、創意球類運動及劍道、沙灘角力、龍舟、健美的第二類6種。花縣府估計，賽事期間將吸引大量人潮來花蓮，替地方觀光帶來龐大的經濟效益；縣府會與在地產業連結，推廣特色產品，於開幕典禮當天舉行市集，另也會安排選手在比賽空檔期間來場微旅行，藉以行銷花蓮。

(中時 )