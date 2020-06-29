端午連假過後，台股展開補跌，但新台幣卻是開低走高，盤中一度大漲1.8角之多，主要因出口商月底加季底拋匯作帳出籠，但尾盤升幅火速收斂，終場收在29.625元兌1美元，僅略升值1.6分，台北外匯經紀公司成交量8.81億美元。

外匯交易員指出，全球及美國肺炎疫情還是嚴峻，感染數破千萬大關，市場恐慌情緒再起，美股在端午節連假期間重挫，台股放完假也展開補跌，外資擴大賣超台股138億元，但還來不及匯出。新台幣開盤雖然也小幅走低，隨即在出口商月底加季底的拋匯需求大肆出籠下，加上報稅季效應大量湧現，激勵盤中一度升破29.5元大關，但老大（央行）尾盤出重手調節後，硬是守住29.6元防線。

外匯交易員認為，老大這次出手之重，已是睽違四年多之後，又見尾盤調節幅度逾1角的力道，雖然應該還是「看得到、吃不到」，30日一開盤將打回原形，但總算是對出口商有個交代，等撐過了月底再說。畢竟全球疫情仍在惡化中，國際美元因避險需求走強，進入7月初以後，新台幣可望隨主要亞幣重返弱勢格局。

(工商 )