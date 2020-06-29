港股29日開高走低，恒指收盤跌248點或1.01％，報24,301點；國企指數收報9,757點，跌95點。

個股方面，建行可能會獲得大陸券商牌照，股價逆市向上升近1％，收報6.23港元；騰訊、港交所股價漲0.2％；中芯國際股價在26日突破高點後，今日跌近7％，收報26.6港元。

(工商 )

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