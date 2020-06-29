鄧紫棋的新歌〈別勉強〉請來周興哲合唱並拍攝MV，兩人在MV裡難得尬演技，將戀人間無奈分手的心痛演繹，即使深愛對方仍受到傷害；拍攝時，鄧紫棋身穿露背合身洋裝展現纖細身材，且手上包裹著沾染血色的紗布，而周興哲則是手臂黏著尖銳的刺，大方秀出精壯又吸晴的二頭肌，兩人大展演技詮釋拔刺的錐心之痛，讓導演稱讚不已。

不過鏡頭一喊卡，兩人話匣子一開停不下來，從音樂聊到彼此健身減脂的經驗，還因為聊得太開心，把深情心碎的抒情歌拍到笑場。此外，空檔時鄧紫棋還信手拈來、不看樂譜即興彈奏自我消遣，見到導演組準備的道具是高難度的古典樂譜，她趁機打歌說：「這太難了吧！我只會彈這兩句，彈不到就『別勉強』了！」自四歲已開始學習鋼琴的她，彈到一半，看到Eric抵達現場，鄧紫棋謙虛打趣地說：「知道你在我就不亂彈了。」

拍攝當天氣候寒冷，周興哲為了配合畫面需要，冒著低溫穿著無袖上陣，看到鄧紫棋的造型也很單薄，馬上貼心地關心鄧紫棋會不會冷，好在後來導演安排男女主角披著毛毯，兩人溫暖了短暫時間後，應劇情需要隨即躺在地上演出，且要躺在濕淋淋的道具血泊中，周興哲見狀就請工作人員在瓶子注入熱水當熱水袋給鄧紫棋取暖用，兩人在又濕又冷的情境中完成拍攝，收工時兩人都一身血漿，且已半夜、氣溫更低，由於現場只有一間清洗室，周興哲見狀立刻貼心地說：「讓G.E.M.先清理，女生真的比較辛苦。」

鄧紫棋（左）邀周興哲合唱新歌。（索尼音樂提供）

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