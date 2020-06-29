負責興建廣慈博愛園區開發案的北市都發局，去年向市長柯文哲報告用不了18.7億元那麼多錢，結果遭議員發現北市社會局仍照樣編列，預算編列成了羅生門，經追加減預算調整為6億，議會民政委員會29日要求社會局就預算編列過程的謬誤，提出檢討報告，送委員會通過後才能動支。

社會局長劉志光今赴議會報告廣慈博愛園區經費追加減案，總工程費用168億，社會局參建24項社福設施，分攤比例達15.99％、26.9億，去年因應都發局要求，編列18.7億元，由社會福利發展基金支出。

議員王浩指出，都發局去年11月28日向柯文哲報告，因為雙周休1日、工時縮減及缺工問題，使工期展延而用不了那麼多錢，從18.7億降為6億，不料，社會局12月還敢要錢，仍照樣編列18.7億。

都發局官員透露，預算刪除有到市長室說明，社會局也有參加，但社會局官員則說，都發局仍告知就是18.7億，所以照樣編列。

議員李建昌表示，都向市長報告了怎麼會沒有刪掉，整件事啟人疑竇；議員李慶元進一步質疑，雙周休1日不是新的規定，竟讓承包商用這個莫名其妙的理由，使工程延宕1年。

該筆預算最後在議員要求下，辦理追加減，追減18.7億、追加6億，並把基金調整為公務預算，不過，議員對預算編列刪減過程出現謬誤仍有疑慮，最後委員會要求提出檢討報告，送交委員會通過後才能動支預算。

(中時 )