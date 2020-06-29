國民黨主席江啟臣及黨籍立委攻佔立院議場，民進黨副祕書長林飛帆要江啟臣勿被反改革力量挾持。國民黨革實院長羅智強在臉書連發兩文，以林飛帆過去一再批判民進黨，如今在民進黨擔任月薪9萬元的副祕書長，酸諷林「這就是傳說中9萬的力量？世上只鈔票好，有鈔票的戰神變乖寶。」

羅智強發文說，國民黨佔領議場，林飛帆要江啟臣勿被反改革力量挾持，也算見識了一個人無恥的無限度。

他說，領了朝廷高薪後，林飛帆的嘴臉果然不一樣，是得了什麼特別的失憶症？忘了自己以前怎麼佔立法院的，自己佔領就是改革，別人佔領就是反改革；好偉大的綠色神邏輯，林飛帆這麼無恥的雙標，真的是讓人嘆為觀止，這樣的人才果然適合待在民進黨。林飛帆，有前途！

羅智強臉書拿林飛帆過去言行製成圖卡，包括林飛帆在2014年陳菊與張志軍會面時批評「對民進黨非常失望」、2017年7月前瞻計劃債留子孫時批評「民進黨就繼續墮落吧」、2018年7月勞基法修惡時批評「民進黨已無民主，只剩黨意」、2019年7月接任民進黨副祕書長時「月薪有9萬，民進黨好棒棒！」酸度十足。

(中時 )