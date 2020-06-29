嚴重新冠肺炎患者經給藥後，肺部明顯改善。圖／台北榮總提供

台北榮總搶救嚴重新冠肺炎患者，率國際之先使用類風溼性關節炎的生物製劑，讓國內免添第八死！北榮分享收治一名重症婦的康復經驗，原本已經休克還有呼吸衰竭，必須插上葉克膜，肺部整片發白，離鬼門關只差一步的老婦，逆轉發炎反應，痊癒返家。

台北榮總過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，該患者為一名老太太，轉院時情況已經非常糟糕，明顯休克還有呼吸衰竭，得靠呼吸器跟葉克膜撐著，情況非常危急，恐成國內第八名死亡案例，經醫療團隊多次討論之後，認為類風溼性關節炎藥IL-6可能會對她有效，最後在防疫會議上由院長裁示試試看。

台北榮總過敏免疫風濕科醫師廖顯宗進一步指出，當時儘管已使用強效廣效的抗生素和升壓劑治療2、3個禮拜了，但反應不是非常的好，背後元凶就是病毒感染後產生細胞激素風暴，影響了心肺跟血壓。

蔡長祐說，當時決定用藥時，世界上還沒有其他國家採用這個方法來治療新冠肺炎，才打第一針，患者狀況就明顯改善，在很短時間內就順利拔管。

蔡長祐說，該藥之所以發揮功效，在於醫界近年已發現，細胞激素在發炎反應中不管是新冠肺炎或其他肺炎、其他原因引發的肺部發炎反應，很多疾病的最後致死原因，並不是原始的病毒，而是後來產生的發炎反應，其中第6介白質就扮演很重要的角色，如果可以被抑制下來，肺部狀況就可以獲得控制。

該藥目前已納入健保的類風溼性關節炎標準治療之一，但要經專案申請才能使用。蔡長祐說，類風溼性關節炎有一部分病人最後會引發肺部發炎，屬於合併症之一，而過去國際大藥廠也發現，惡性血癌、造血系統疾病亦會引發很嚴重的細胞激素風暴。

類風溼性關節炎藥IL-6，在台北榮總4月用藥之後，於6月17日也已列入指揮中心公布的第7版「新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置暫行指引」中。與「瑞德西韋」抗病毒藥物針對病毒不同，這類藥物主要在抑制發炎反應。

(中時 )