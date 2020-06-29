旅遊業者雄獅（2731）在交通部推動下攜手雲頂遊輪集團，推出星夢遊輪「探索夢號」國內跳島遊。交通部長林佳龍認為，此舉除呼應藍色公路發展政策、對2023年跳島旅遊年提前暖身，同時也解決離島國旅的交通、住宿問題，並讓台灣民眾能更認識了解台灣。

林佳龍致詞時表示，所謂山不轉路轉、路不轉人轉，無論要西進、北進還是南進，最重要的是自己要上進。台灣防疫能成功，最重要的是團結，成果獲得世界肯定，建立台灣品牌，未來若能從防疫大國發展為觀光大國，對於經濟、產業發展將是重要的優勢之一。

林佳龍指出，台灣是個海洋國家，但民眾對台灣在海洋國土的認識並不多。郵輪跳島不但是交通部推動藍色公路十年計畫內容之一，且已訂定2023年為跳島旅遊年，在全球疫情仍嚴峻情況下，台灣可說是超超前布署，化危機為轉機。

林佳龍認為，登百岳的山脈旅遊、環台旅遊、外島旅遊等3種旅遊，是一生必體驗的旅遊，而離島旅遊能讓人更了解國土的手腳可延伸到哪。透過郵輪推動跳島遊，可協助受疫情衝擊的基隆港「再出發」，且因所有補給均將留在台灣，將對相關產業帶來莫大挹注。

林佳龍坦言，觀光產業還有很大的提升空間，利用這次機會推動國內跳島遊，不只呼應應藍色公路發展政策、針對2023年跳島旅遊年提前暖身，同時也解決離島國旅的交通、住宿問題，也讓台灣民眾能更認識了解台灣，讓台灣品牌從防疫大國發展為觀光大國。

雄獅董事長王文傑表示，台灣在防疫上成為全球領先指標，使全球郵輪在台灣首度復航，看好藉著8千億台灣出境消費力，將成為推動國旅的超級引擎。在政府有效擘劃、中央、地方及相關業者共同參與努力下，相信必能推動台灣觀光旅遊休閒產業的質與量同步提升。

(時報資訊)