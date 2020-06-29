美國樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）正懷著未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）的孩子，最近她接受廣播電台《SiriusXM CBC》訪問時，卻驚爆2017年時與對方分手時，加上專輯《Witness》成績不如以往，因此曾萌生輕生念頭。

即將在夏天產下小公主的凱蒂佩芮，孩子還沒生就已是「曬娃魔人」，經常在社群網站分享準媽媽的二三事，豈料她曾一度想不開：「我付出了很多，那真的令我破碎成兩半。我與當時的男朋友分手，也就是現在孩子的爸。當時，我也正準備以下一張專輯讓歌唱事業再創顛峰，但事實證明沒有，我更加受打擊。」也因為其父母都是牧師，她以信仰才度過了難關。

凱蒂佩芮挺孕肚，即將產下與奧蘭多愛的結晶。（摘自IG）

凱蒂佩芮直言：「當我事業軌跡不斷往上衝時，碰到了小小的變化，從外部看來沒什麼影響，但對我來說卻是大地震。」事實上，她過去受訪就曾提到有段時間深受憂鬱症所苦，2017與2018年是她最困難的兩年，嚴重時甚至不想起床，後來靠著心理治療，加上奧蘭多的陪伴才逐漸康復，2人目前正期待新生命的到來。

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