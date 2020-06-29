由大陸康希諾生物公司與解放軍軍事科學院合作研發的新冠病毒（COVID-19）疫苗Ad5-nCoV，其第一和第二期臨床實驗已在大陸展開，並於日前完成二期臨床揭盲後，已獲中共軍方批准供軍隊內部使用，效期一年，未經准許不得擴大接種範圍。近期股價已因疫苗大漲284%的康西諾公司表示，不能保證疫苗能成功地商業化。

據《觀察者》網報導，6月29日港股盤前，康希諾生物發佈公告稱，該公司與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發的「重組新型冠狀病毒疫苗」（腺病毒載體）（Ad5-nCoV）， 已於6月25日獲得中央軍委後勤保障部衛生局（下稱：軍委後保部）頒發的軍隊特需藥品批件，有效期1年。

公告指出，該疫苗Ad5-nCoV的I期及II期臨床試驗已在中國開展，並於6月11日完成II期臨床試驗揭盲，試驗資實其具有良好的安全性，及較高的免疫反應。按藥品管理法規定，現階段僅限軍隊內部使用，未經軍委後保部批准，不得擴大接種範圍。

由於康希諾為上市公司，其公告同時也提醒投資者：康希諾生物無法保證能最終成功商業化Ad5-nCoV。29日港股開盤後，康希諾生物-B高開4.2%，盤中最高漲幅達8%，截至發稿，漲幅回落至1.91%，市值499億港元。今年以來，其股價漲幅高達284%。

此次獲批的Ad5-nCoV疫苗由康希諾生物和軍事科學院陳薇院士團隊聯合開發。疫苗是以減毒的普通感冒病毒（腺病毒）進行基因蛋白編碼製成，引發免疫效應。據國際學術期刊《刺胳針》線上發表全球首個重組腺病毒5型載體新冠疫苗I期臨床試驗結果指出，康希諾腺病毒疫苗的人體實驗結果發現具有良好的安全性和耐受性，能夠誘導快速的免疫反應。

陳薇強調，應謹慎解讀實驗結果，誘導免疫反應並不一定表明該疫苗能完全保護人類免受新冠病毒感染，新冠疫苗研發雖有積極前景，但距離該疫苗上市還有很多工作要做。

報導說，大陸已對1個腺病毒載體疫苗和4個滅活疫苗開展臨床試驗，占全世界開展臨床試驗疫苗總數的4成。其中有5家進入了臨床試驗階段，有3家已經完成了II期臨床。

(中時電子報)