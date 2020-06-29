內政部：戶役政系統調教中 已請戶所先人工收件處理 17:122020/06/29 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部說明戶役政系統異常(內政部網頁擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對今天上午民眾反應戶政事務所執行戶役政資訊系統作業緩慢，內政部表示，目前正辦理戶役政資訊系統移轉事宜，由於部分執行效能不佳，正進行調校作業中，將儘速修復提升效能。 內政部表示，在系統調校期間，為避免影響民眾權益，已請戶所改以人工方式先行收件，造成民眾的不便，表示歉意，並請民眾見諒。 (中時 ) #內政部 #資訊系統 也許您會感興趣 政治熱門新聞 立院衝突 高嘉瑜奇葩照成意外亮點！網笑：網美都這樣 - 政治 最新民調出爐 10大政治領袖排名 冠軍竟是他！ - 政治 藍為何抗爭陳菊掌監院？李眉蓁PO文爆「幕後真相」 - 政治 林佳龍塞車喊「自己要去塞」 王世堅竟用6字狠酸 - 政治 許淑華立院現場直擊這幕！1小時9千人狂讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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