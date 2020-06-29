針對今天上午民眾反應戶政事務所執行戶役政資訊系統作業緩慢，內政部表示，目前正辦理戶役政資訊系統移轉事宜，由於部分執行效能不佳，正進行調校作業中，將儘速修復提升效能。

內政部表示，在系統調校期間，為避免影響民眾權益，已請戶所改以人工方式先行收件，造成民眾的不便，表示歉意，並請民眾見諒。

(中時 )