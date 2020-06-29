楊梅林姓男子因經濟問題心情不佳，竟把11個月大的女兒當出氣筒，手腳並用重擊女兒頭、胸，導致女嬰顱內骨折、出血，莊姓母親發現緊急送醫，女嬰仍傷重不治，桃園地院法官29日宣判斥本應處最嚴厲之刑，考量家人幫求情，依家暴殺人罪重判林男18年，即使假釋另2名稚子已有自衛能力，全案仍可上訴。

23歲林姓男子去年4月23日清晨，不滿11個月大的女嬰哭啼，情緒失控，多次徒手搥擊女兒頭部及胸部，在廚房泡牛奶的林妻返回房間，發現女兒奄奄一息，緊急送醫，無奈小小身軀受不了重擊仍宣告不治。

林妻一度供稱女兒不慎從床上跌落撞到頭，但檢察官會同法醫解剖相驗，發現女嬰不但顱骨骨折出血，心臟、肝臟也有挫裂傷，才追出狠父施暴，林父坦言因經濟問題和父親發生衝突，返家聽聞嬰兒哭鬧不休，才會失手打死女兒，頭、胸分別打了4至7下。

莊女則證稱泡完牛奶回房間才發現小女兒臉色鐵青，連忙送醫，強調根本不知道發生什麼事，否認動手。兩人的4歲大女兒全程目睹，證稱媽媽去泡奶，還說爸爸不只用手打，更用腳踹，一度被列為嫌疑人的林妻獲不起訴處分。

桃園地院合議庭29日宣判時指出，林男雖辯稱沒有殺人意圖，但對象是年僅11個月大、沒有反擊能力的女嬰，認定有殺人不確定之故意，法官並強調，每個人的生命都是無價，都該受到尊重與保護，尤其父母更應該保護孩子，林男卻只因情緒不佳，就出手狠捶毫無承受能力的11個月大女嬰，手段十分兇殘，本應處以最嚴厲之刑，考量林男的爸爸、岳母等家人在法庭上求情，且2名稚子已被社會局安置，雖未判林男死刑或無期徒刑，但18年的刑期就算能假釋，林男2名稚子也已長大、有自我防衛的能力。

(中時 )