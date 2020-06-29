高雄的所有權土地漲不停，現在，連地上權土地身價也扶搖直上，財政部國產署南區分署29日標售地上權土地，在鳳山福誠段的2,725.92坪土地，每坪底價13.91萬元，名軒開發出手，以每坪22.12萬元，總價6.02億元拿下，由於溢價達58.94％，令在地建商驚嘆，「高雄地上權住宅，有這麼好嗎？」

富住通商用不動產企研部經理許值瑋29日表示，財政部國產署南區分署29日標售7筆地上權土地，高雄市的4筆，有2筆脫標，2筆流標，台南和嘉義各1筆，都流標，澎湖1筆則順利脫標。

位於高雄亞灣區內成功二路旁的「住五」1,064.49坪土地，每坪底價約31.27萬元，總價約3.32億元，只有東吳投資一家投標，每坪得標金額約36.53萬元，總價約3.88億元，溢價約16.80％。

最競爭的是，位於鳳山福誠段的2,725.92坪土地，每坪底價13.91萬元，換算總價約3.79億元，總共有3家建商投標，最後由名軒開發以每坪22.12萬元，總價6.02億元拿下，溢價達58.94％，出價第二名是百佳利建設的每坪15.45萬元，第三名是永信建設的每坪13.95萬元。

該區段率先搶進可分割地上權建案的，首推永信建設的「R5新世界」地上權住宅，總戶數由於每坪售價只有14到15萬元，創下開賣1年，400戶即完銷的紀錄，永信轉進中都重劃區推出的「韻綠」地上權，目前也已完銷。

永信建設發言人陳怡均表示，永信建設在鳳山福誠段另有2個地上權住宅，原本暫時命名為「R5新世界二期」地上權住宅，這個185戶的建案，現在的正名名稱是「R5新世紀」，預定今年10月完工銷售，總銷約18億元，每坪售價尚未定案。

(工商 )