國門仍未解禁，國際旅客進不來，交通部近期陸續找旅行業者座談，磋商「紓困3.0」方案，交通部長林佳龍今（29）日透露，下午將與旅館業者討論「都會型旅宿業者」的納入標準以及補助細節，一旦敲定，交通部向行政院申請的「紓困3.0」經費規模可望底定，外界推估約有百億元之譜。

林佳龍今天下午出席雄獅旅遊「全球首艘復航郵輪跳島遊」記者會，他會後受訪時說明，紓困3.0方案主要是在「邊境風險嚴管」政策下，仍然受創的產業，特別像是都會型旅宿業，因為過去以國際旅客為主要客群，下午將與他們座談、設計補助標準。據悉，將由林佳龍親自召開，觀光局長張錫聰也將出席這場座談。

林佳龍說，交通部也期待這些業者可以爭取接軌「安心旅遊」補助方案，同時自行加碼、吸引更多國人住宿，自助才會人助！旅館業者適時降價促銷，可讓更多國人願意嘗試體驗一下這些大型旅館，出遊順勢搭配像是台灣觀光巴士等自由行行程。

談及紓困3.0方案，林佳龍說，目前交通部、經濟部均已提案給行政院，蘇院長也已經只是主計總處彙整之後，針對所需的預算向立院院提出。預計今天座談後，交通部的紓困3.0金額規模將可底定，交通部也將採取實質認定的方式，對於實際因管制措施而受創的業者給予補助。

至於39億安心旅遊將於7月上路，林佳龍說，由於民眾、業者反應非常熱烈，起了點火效應，交通部也將滾動式檢討，適時爭取加碼20億經費，由行政院做出政策性的決定。

(工商 )