三倍券7月即將上路，經濟部29日臉書上發文提醒，7月1日就開放紙本預購跟數位綁定，其中紙本在7月1日至7日預訂繳費，15日上路後就能領取三倍券。

經濟部表示，目前數位三倍券好康多，不管是信用卡、電子票證還是行動支付，大家可以上三倍券官網比較。如果真的要領紙本，推薦大家用預訂的方式，就可以不用排隊！至於怎麼訂？就跟大家都熟悉的領口罩方式一樣，可以在四大超商（全家、OK、萊爾富、7-11）或官方網站預訂，選擇領取的通路除了四大超商外，美廉社、全聯、康是美、屈臣氏也都可以領取喔！

(工商 )