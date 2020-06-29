三倍券提前預購 上路後享受 16:482020/06/29 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三倍券預先登記。（圖／取自經濟部臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三倍券7月即將上路，經濟部29日臉書上發文提醒，7月1日就開放紙本預購跟數位綁定，其中紙本在7月1日至7日預訂繳費，15日上路後就能領取三倍券。 經濟部表示，目前數位三倍券好康多，不管是信用卡、電子票證還是行動支付，大家可以上三倍券官網比較。如果真的要領紙本，推薦大家用預訂的方式，就可以不用排隊！至於怎麼訂？就跟大家都熟悉的領口罩方式一樣，可以在四大超商（全家、OK、萊爾富、7-11）或官方網站預訂，選擇領取的通路除了四大超商外，美廉社、全聯、康是美、屈臣氏也都可以領取喔！ (工商 ) #全家 #三倍券 #經濟部 #紙本 #領取 也許您會感興趣 生活熱門新聞 下午電費貴10倍！最好晚上洗衣？台電答案驚人 - 生活 吃粽子千萬不要配這種水果！醫：超傷胃更難消化 - 生活 報復性出遊有多可怕 好市多這一幕讓千人傻了：難怪全家敢... - 生活 因為一件事！美女醫節目驚爆：陳時中在醫界評價非常低 - 時事 唐綺陽驚吐6月可怕餘波盪漾 對立衝撞超慘下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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