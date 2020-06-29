嘉義市2001年發生一起殘忍命案，2名惡煞闖入1間位於彌陀路上的機車行行搶，並當著老闆娘及3月大女嬰的面，狂砍楊姓老闆18刀斃命。事隔多年，凶手之一的靳竹生在大寮監獄暴動事件中舉槍自戕，死者家屬也早已搬離案發大樓；詭異的是，該社區自此命案頻傳，除了陸續發生4起墜樓案，還曾發現「木乃伊乾屍」，靈異傳聞不脛而走。

判決書指出，靳竹生多年前在獄中認識了男子周宗輝，2人出獄後仍保有聯繫；2001年清明節期間，周男因和楊姓被害人有糾紛，遂致電邀約靳男到嘉義，再和一名綽號「啞巴」的男子共同商討，準備出手教訓楊男，並趁機謀奪其財物；3人研議後，決定由靳竹生及啞巴進入死者住處行搶，周男則負責在外接應。

一行人從未上鎖的門窗潛入機車行，隨即前往2樓準備教訓楊姓老闆；案發當下，楊妻正好起床泡牛奶，發現2名蒙面人闖入家中，嚇得大聲呼喊；楊男聞聲欲起身查看，卻遭靳男及啞巴壓制在床、無法動彈，只能在床上奮力搏鬥；雙方纏鬥近10分鐘，靳竹生等人萌生殺意，竟當著楊妻及3月大女嬰面前，猛刺楊男18刀致死。

靳竹生遭處無期徒刑，最後在大寮監獄自戕。（圖／報系資料照）

2名歹徒見被害人奄奄一息，遂喝令楊妻交出家中財物、提款卡及密碼，再由在外把風的周宗輝接應逃逸。案件發生後，檢警雖在現場採集到凶手血液，無奈缺乏其他證據，始終未能將犯嫌繩之以法；直到9年過後，靳竹生再度犯下搶案，逃亡過程出車禍遭逮，經比對DNA才發現，他正是犯下嘉義機車行搶案的凶手之一。

事後，靳竹生遭判處無期徒刑定讞，並進入高雄大寮監獄服刑，但周宗輝及啞巴仍然在逃；檢警原希望透過靳男循線將另外2人逮捕歸案，無奈對方在2015年參與大寮監獄劫獄挾持事件，最後舉槍自戕，真相就此石沉大海。時隔多年，楊妻早已帶著幼女離開傷心地，然而大樓卻不再安寧，多年來陸續發生多起命案。

據了解，該棟建物約20層樓高，位於嘉義市彌陀路上，距離嘉義大學不遠，吸引不少學生租房居住；然而該大樓意外頻傳，不僅陸續發生4起墜樓案，還曾傳出警方協助點交法拍屋時，赫見原屋主在屋內燒炭輕生，且死亡1年多都沒人發現，屍體已變成「木乃伊」乾屍。由於大樓命案頻發，靈異傳聞不脛而走，漸漸成為當地人口耳相傳的「猛鬼大樓」。

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(中時電子報)