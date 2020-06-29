最近對岸共軍武器研發又有新的成果，在官方軍事頻道中，展示了一種步槍大小的電磁軌道槍，具有低噪聲、無後座力的優點。如今仍然在開發階段，但是潛力是明顯的。

防衛世界(Defense World)報導，消息來自大陸的軍事新聞網站js7tv.cn上週的報導，這種武器是由解放軍陸軍後勤大學開發，名為「小型同步線圈電磁感應槍」( Small Synchronous Induction Coilguns, )。這是最近在一次示範會議上透露的。官方媒體週日報導，目前武器處於初期原型階段。

Chine : Précision : Développées par la PLA Army Logistics University, les armes, nommées Small Synchronous Induction Coilguns, sont livrées avec des variantes de pistolet, fusil & robot terrestre, selon un rapport de l'actualité militaire chinoise.

📹➡️ https://t.co/6xWqcabnZl pic.twitter.com/8lRBSTaKiX — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) June 28, 2020

不同於使用火藥爆炸，產生大量高速氣體將子彈推出的常規槍支，電磁槍是利用電磁力來加速子彈，然後以更高的速度離槍管，這個原理不難，與磁浮列車是相同的。不過直到最近20年，才開始應用在軍事上。美國的福特級航空母艦，它的電磁彈射器可以視為一種電磁槍。而美國海軍也有研發高速電磁軌道砲，不過因為預算用盡，目前處在「暫停研發」的情況。

中國大陸則持續在研發電磁式武器，他們希望未來的003號航空母艦，就能把電磁彈射器給應用上。大陸的電磁軌道砲則安裝在「海洋山號」登陸艦上測試。

大多數的電磁武器都比較巨大，因為它需要強力的供電系統，所以步槍型的電磁武器並不多見。顯然大陸軍方的研發部門仍然對電磁步槍很有興趣，在展示中，電磁槍雖然沒有步槍那麼大的威力，但是也能在相對較近的距離，輕鬆穿透多片木板和薄鋼板。

電磁式步槍的聲音不大，因此成為進行後敵線滲透任務等特殊行動的良好選擇。

報導稱，中國大陸的電磁步槍，能量來源是電池和電容器的組合。介紹並無說明能開幾槍，但是一旦解決了能源這一技術問題，電磁槍可能會強大得多，甚至可以取代當今的槍支。

(中時電子報)