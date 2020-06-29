根據《南華早報》報導，陸官方今日（29日）宣佈將懲罰就香港問題表現「惡劣」的美國官員施加簽證限制。

陸外交部發言人趙立堅在記者發佈會警告，美方一切企圖阻擾北京國安立法的行爲都不會得逞。趙立堅回應記者提問美國對陸官員實施簽證限制北京有何評論，稱香港國安立法純屬中國内政任何外國無權干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。美方通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀，絕不會得逞。

趙立堅宣佈，「針對美方上述錯誤行徑，中方決定，對在涉港問題上表現『惡劣』的美方人員實施簽證限制。」

據環球網報導，有記者追問，本次簽證限制令涉及哪些人員？趙立堅回復，具體是哪些人，有關人員心知肚明。

北京新的限制令具體内容尚未不明。

26日，美國政府宣佈將對參與損害香港自治和自由的北京官員實施簽證限制。陸駐美大使館曾發出警告將採取必要的反制措施。

發言人趙立堅也曾多次在外交部記者會上警告若美方繼續干涉香港問題，必將遭陸政府有力回擊。

(中時電子報)