被請吃這種飯局，也是挺尷尬！華人傳統社會有一種特殊習俗「洗門風」，目的是讓犯錯的當事人藉由請客聚集親友，讓犯行變得眾所周知，以伸張正義並達訓示不再犯之實，媒體人王國源在節目上透露，自己就曾受邀後發現對方在進行「洗門風宴」，外籍媳婦偷腥，慘遭公公、夫家親戚逼喝「綜合體液茶」。

王國源在《新聞挖挖哇》中透露某次被請吃飯，去到現場竟見證洗門風，原來公公抓到外籍媳婦在外「討客兄」，而他本身身為總鋪師，在當地頗有名望，此事讓他顏面掃地，遂辦了7、8桌，邀請眾親友來吃飯，而其實苦主兒子事後選擇原諒，當天也頻緩頰幫老婆說好話，然夫家親友完全不願意放過。

王國源表示飯局吃到最後，本以為能平靜結束，沒想到男方的親戚朋友在一旁起鬨，說什麼都不願「輕縱」，吃完飯後先叫女方去罰站，一行人則調了一杯摻了毛髮及各種體液的茶，逼她喝掉，說喝完了這杯就算「船過水無痕」，實際上就是動用私刑糟蹋女方，讓王國源心情複雜，坦言「洗門風其實就是就是另一種霸凌」。

(中時電子報)