丁寧與女兒Audrey出席台灣國際兒童影展媒體茶敘。（盧禕祺攝）

丁寧擔任2020台灣國際兒童影展推薦人，29日帶著10歲的大女兒李得怡（Audrey）一同出席媒體茶敘，分享育兒甘苦談。有3個孩子的丁寧肯注重性教育，她告訴孩子們接吻、擁抱是很自然的舉動，自己和丈夫也不會刻意避開，「若電視播到接吻或是親密上床的過場片段，不會阻止孩子看，因為這是真實的，剛好就是很好的性教育」，她坦言不能把教育都丟到學校，父母反而更要扛起責任，她說：「性是人類最好的能量，大人刻意不講，小孩會覺得這件事情是不對的，但性會跟著人到老，應該要教他們對的觀念。」

丁寧和老公馬修結婚10年，夫妻相處之道來自於互相尊重和信任，不會互看對方手機，她強調即使結婚10年，對彼此依舊熱情：「為何我們要把『老夫老妻』掛在嘴邊，沒有這回事，那只是沒有用心經營。激情當然重要，沒了性，很多包容力創造力會被阻斷，這是非常重要的。我先生就是我的醫美！」她透露自己會特地找時間與丈夫獨處，享受2人甜蜜時光，「一個好的回憶可以撐很久，會幫你撐過很多難關。」前陣子她好姊妹何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡婚變，丁寧透露何的近況：「她現在很好，有很多姊妹陪著她，不用開導，她很聰明，就像是浴火鳳凰一樣。」

活動上Audrey怕生，惜字如金，也讓丁寧笑稱拿她沒輒，她苦笑表示：「我的小孩常把我拉回人最原始的狀態，從他們的調皮學習到以小孩的角度去看世界。如果大人懂得理解和包容後，就能理解他們的犯錯，當他們理解後，就只能放開雙手，讓他們自由發展。」

2020台灣國際兒童影展因新冠肺炎疫情緩和，實體放映活動在暑假回歸，8月1日至9日在三創生活園區免費放映，延續年度主題「理解與包容」，精選台灣國際兒童影展數十部國內外佳作，共舉辦21個場次，6月30日中午12時起開放線上預約報名。

此外，主辦單位也推出「我們的2020」短片徵件活動，歡迎家中有4至12歲孩童的父母，以兒童角度拍攝3至5分鐘短片，分享兒童影展觀影心得，以及防疫期間的特殊生活經驗。投稿除可參加抽獎，入選作品還有機會上架「公視＋」，甚至成為下一屆兒童影展的放映作品，短片徵件至8月31日截止，活動詳情請見台灣國際兒童影展官網。

(中時 )