美國新冠肺炎疫情急速升溫，德州、佛州等至少11個州決定暫緩部分重啟經濟計畫，上周五美股應聲重挫，道瓊指數暴跌730點，受此打擊，周一香港恆生指數收跌1.01%，為24301.28點，國企股(H股)收跌0.97%，為9757.69點。藍籌股普遍下跌，太古A收跌4.7%，表現最差。創科收漲1.2%，在藍籌中表現最佳。首日掛牌交易的兩檔新股－海吉亞醫療與康基醫療，分別飆漲40.54%與98.85%。

(時報資訊)