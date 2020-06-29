《港股》美股重挫 恆指收跌1.01％ 16:482020/06/29 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新冠肺炎疫情急速升溫，德州、佛州等至少11個州決定暫緩部分重啟經濟計畫，上周五美股應聲重挫，道瓊指數暴跌730點，受此打擊，周一香港恆生指數收跌1.01%，為24301.28點，國企股(H股)收跌0.97%，為9757.69點。藍籌股普遍下跌，太古A收跌4.7%，表現最差。創科收漲1.2%，在藍籌中表現最佳。首日掛牌交易的兩檔新股－海吉亞醫療與康基醫療，分別飆漲40.54%與98.85%。 (時報資訊) #收跌 #醫療 #美股重挫 #恆指 #美國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 台積電強招逼近搶市 英特爾晶片巨頭招牌狂掉漆 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 投資大老：新手散戶終將含淚收場 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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