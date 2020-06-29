電音男團「Xunday」成軍3年、今年正式出道，20日曝光第二首單曲〈愛情現世報〉，有別於電音熱鬧曲風，他們深情唱著這首抒情歌，團員西瓜說：「希望大家聽完歌可以對女朋友好一點，不要當廢物！」團長秦天則呼籲大家談戀愛絕不可暴力相向，直言：「打女生的人沒雞雞。」

聊起愛情現世報，西瓜表示：「我非常相信愛情現世報，不管是不是因為前女友、甚至是對現任的女朋友不好，隨時都會有trouble 發生。」團員威威的愛情路最為坎坷，自我解嘲：「在感情屢次受挫的我，說真的不得不相信所謂的因果報應 ，每個人在戀愛的過程中多少都會有心靈出軌甚至肉體，雖然這是不好的但在不懂事的年紀中，誰沒渣過呢？」他在某任感情中存放前任的照片和電話甚至不時會聯絡，現在想想當時真糟糕，但知錯能改，每一段的過程都是給自己學習、成長還有改變。

唯一單身的威威這次獲得出演MV男主角的福利，與女主角網紅蘇托托尬戲，導演還祭出床戲福利，要求威威在MV裡「躺平摸肌」；問他是否會覺得害羞？威威被撩到快招架不住地說：「單身好長一段時間，突然的肌膚之親讓『小威威』差點按耐不住，不得不佩服女主角演技，說哭就哭的眼淚，心中真的是無數個大拇指。」

MV畫面還出現「暗示性」女主角拿水果刀切整條香蕉的畫面，是否曾對女友暴力相對過？西瓜趕緊否認：「有次女友為了我按了一個大奶妹讚，竟然冷戰一整天都不跟我說話 ，睡前我故意去煮泡麵拿到房間誘惑香味、還吃得超大聲，最後她受不了誘惑才來跟我說話，但現在我看到大奶妹都會直接滑過去不敢再按讚了。」導演最後安排女主角賞威威巴掌，威威卻一直因為緊張進入不了狀況，最後被打腫臉呼了10次掌才順利完成拍攝。

電音創作男團「Xunday」近日推出新歌。（尬音樂提供）

電音創作男團「Xunday」近日推出新歌。（尬音樂提供）

(中時 )