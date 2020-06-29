端午節在地活動熱鬧展開！近期因為台灣防疫奏效，疫情逐漸趨緩，重要的端午佳節慶祝活動也熱鬧展開。永慶房屋雙北市直營門市，深耕在地社區、協助鄰里各大小活動，處處可見永慶人的熱情身影，協助舉辦各式活動，無論是一起包肉粽、手作香包，陪伴在地一起度過端午佳節，也可感受到永慶房屋服務的熱誠，與回饋社區的用心。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶人持續深耕在地服務，疫情期間不僅贊助社區鄰里防疫物資、全力協助在地防疫，目前疫情趨緩，鄰里社區的活動陸續回到軌道，永慶身為在地好鄰居、好幫手，也用實際行動協助在地鄰里，讓品牌的圓滿精神持續擴散！」

現場叔叔、阿姨熱情教學永慶房屋萬大店同仁如何包粽！

端午就是要大啖肉粽 永慶同仁包粽初體驗

端午節就是要大啖手作肉粽!中正區和平里里長吳淑芬，每年到了端午節都會號召鄰里居民逗陣包粽、吃粽；今年選在艋舺公園邀里民們一起包粽子，空間開放還有樹蔭涼風，還有永慶房屋同仁更主動擔任小幫手，更有數位永慶同仁更是人生第一次包粽子，現場叔叔阿姨們也熱情教學，現場歡笑連連，也讓同仁第一次品嚐自己包的粽子。

里長吳淑芬說道：「非常感謝永慶房屋萬大店的同仁，他們跟其他房仲人員不同，他們就像是在地弟弟、妹妹一樣，常常主動協助幫忙，每次在地有活動都不落人後，活力與熱情都是滿分！今年端午節有他們幫忙，感覺粽子越包越快，完成超過50顆，真的很開心在地有永慶房屋！」

永慶房屋永和中山店同仁變身在地大姐姐陪小朋友一起DIY

驅蟲避邪好平安！DIY香包、艾草皂 陪小朋友認識端午

民間習俗端午後，氣候炎熱較易有蚊蟲，用香包將蚊蟲不喜的驅蟲草藥如艾草、薄荷等，掛在身上，不僅避蟲也讓香包獨特的香氣成為端午節代表。今年永慶房屋更協助在地鄰里一起DIY手做，陪大小朋友一起動手，不僅縫製香包更動手製作艾草香皂，小朋友親手製作的香包、艾草皂，一邊聽端午節的習俗與故事，讓節慶習俗持續傳承。

永慶房屋永和中山店熱情協助永和區保平里里長王春琇舉辦的DIY香包活動，可愛造型的香包，也讓現場驚呼連連。永慶房屋同仁更化身大哥哥、大姊姊，拿起針線，按照步驟，陪小朋友一起手做香包。不僅小朋友樂在其中，大人彷彿也回到童年時期，大家卯足全力，讓現場超過20位民眾熱情參加。端午戴著自己做的香包，讓今年端午節更有氣氛。

永和區後溪里與信義里舉辦端午做艾草皂活動吸引里民參加！

永和區後溪里莊銘淵里長與信義里莊瑞雲里長攜手邀里民慶端午，舉辦手做艾草皂讓姐姐、媽媽都瘋狂！民間習俗端午節都會掛艾草在家門，其產生的奇特芳香，可驅蚊蠅、蟲蟻，凈化空氣等，加上近年手作十分流行，也讓兩位里長邀請大家一起來做這特殊的活動。永慶房屋頂溪仁愛店也出動同仁協助里民一起製作艾草皂，現場超過30多位里民熱情參與。各種造型不一的艾草皂也在大家的巧手下陸續產出，現場參與的里民也笑說，這活動相當有意義，添加艾草粉的香皂不僅具有端午節意義還很實用!加上自己動手作，感覺用起來也很安心。

永慶房屋不僅提供社區里民購售屋時的專業服務，更以熱情的行動力回饋社區鄰里。只要社區鄰里有需要，永慶房屋都會熱情大力協助，以陪伴在地居民共創美好生活為目標邁進。

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(中時電子報)